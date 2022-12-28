Воздушная тревога начала распространяться с восточных регионов. Случилось это примерно в 9:00.

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Воздушная тревога в Украине

По состоянию на 9:15 сирены взвыли в:

Луганской (длится с 4 апреля),

Донецкой,

Харьковской,

Запорожская,

Днепропетровской,

Полтавской,

Кировоградской,

Черкасской,

Киевской области и городе Киев.



Воздушные тревоги утром 28 декабря / Фото "єМапа"

В Харькове раздались взрывы

Утро 28 декабря в Харькове началось с обстрелов врага. Первые детали сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его данным, опасность угрожает жителям Харькова и области.

Между тем, в Офисе Президента также подтвердили обстрел Харькова. Вероятно, есть прилеты в Слободском районе Харькова. На данный момент данных о пострадавших нет. Подразделения ГСЧС выехали на место происшествия.

Угроза нового массированного удара по Украине: что известно

Последние несколько дней украинцев предупреждают, что враг может прибегнуть к удару на новогодние праздники. Точной даты, когда оккупанты могут нанести удар, пока нет.