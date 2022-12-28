Воздушная тревога начала распространяться с восточных регионов. Случилось это примерно в 9:00.
Важно Очередной "хлопок" на "Энгельсе": полковник ВСУ оценил потери россиян
Воздушная тревога в Украине
По состоянию на 9:15 сирены взвыли в:
- Луганской (длится с 4 апреля),
- Донецкой,
- Харьковской,
- Запорожская,
- Днепропетровской,
- Полтавской,
- Кировоградской,
- Черкасской,
- Киевской области и городе Киев.
Воздушные тревоги утром 28 декабря / Фото "єМапа"
В Харькове раздались взрывы
Утро 28 декабря в Харькове началось с обстрелов врага. Первые детали сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его данным, опасность угрожает жителям Харькова и области.
Между тем, в Офисе Президента также подтвердили обстрел Харькова. Вероятно, есть прилеты в Слободском районе Харькова. На данный момент данных о пострадавших нет. Подразделения ГСЧС выехали на место происшествия.
Угроза нового массированного удара по Украине: что известно
Последние несколько дней украинцев предупреждают, что враг может прибегнуть к удару на новогодние праздники. Точной даты, когда оккупанты могут нанести удар, пока нет.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что Украина находится в готовности к новым массированным обстрелам. Он добавил, что обстрел может произойти в любой момент.
- А секретарь СНБО Алексей Данилов предположил, что российские оккупанты могут отложить массированный обстрел украинской инфраструктуры перед Новым годом из-за экономии ракет, но гарантии этому нет.
- Спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк утром 28 декабря отметила, что оккупанты с большой вероятностью готовятся к новому массированному удару по Украине, однако погода на нашей стороне. Шторм, бушующий в море, не дает врагу вывести свои корабли.