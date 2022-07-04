Из-за обстрелов россиян за неделю в Харьковской области погибли 30 человек

Россияне не перестают обстреливать жилые районы Харьковщины. Всего за неделю от обстрелов оккупантов погибли 30 мирных жителей региона.

Сегодня в результате обстрелов Кутузовки ранения получила 81-летняя женщина. Об этом рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Он подчеркнул, что россияне совершают военный терроризм.

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Синегубов напомнил, что в течение последней недели враг наносил ракетные удары по Харькову. Под постоянным огнем оказались Чугуевский, Харьковский, Богодуховский, Изюмский районы.

Какая ситуация на фронте

Несмотря на обстрелы оккупантов, ВСУ держат свои позиции. Глава ОВА поблагодарил 228 батальон 127 бригады теробороны Харькова. Бойцы провели успешную операцию. Не утратив ни одного воина, они уничтожили большое количество живой силы противника и его бронированной техники.

Также Синегуб рассказал об успехах на Изюмском направлении. Там был уничтожен очередной российский склад с боеприпасами.

Кроме того, 4 июля с временно оккупированных территорий Харьковщины удалось эвакуировать 860 человек.

Подлая тактика обстрелов россиян

В последние дни оккупанты обстреливают Харьков на рассвете. Огонь открывают около 4 утра, хотя до этого обстрелы были около 23:00. В ОВА подчеркнули, что россияне сознательно бьют по гражданским объектам утром. Эту подлую тактику используют, чтобы запугать людей.

В частности, 4 июля россияне запустили 2 ракеты по гимназии. К счастью, там никого не было, поэтому обошлось без жертв и раненых.

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