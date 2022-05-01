Россияне обстреливают Харьковщину: есть погибшие и горит школа, пережившая две мировые войны

Российские войска снова интенсивно обстреливают Харьковскую область. Оккупанты повредили жилые дома, фермерские хозяйства и даже школу. В некоторых районах есть погибшие гражданские.

Глава Золочевской общины Виктор Коваленко сообщил, что Россия начала обстреливать пограничные села в 4 утра и продолжает делать это сейчас.

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Оккупанты разрушили школу, которой 112 лет

В селе Уды Богодуховского района оккупанты обстреляли школу, которой 112 лет. В учебное заведение попало 2 ракеты. Здание охватил пожар.



Школа, которая пережила 2 Мировые войны / Фото "Суспільне"

В Удах два прямых попадания в двухэтажную школу. Горит. Ей 112 лет, пережила обе мировые войны. Рядом столовая и несколько домов тоже уничтожены,

– сказал Коваленко.

Согласно данным прокуратуры, в той же деревне разрушений подверглись 2 частных дома. "Суспільному" Коваленко сообщил, что горит сельхозпредприятие и заправка.



Разрушены частные дома в Золочевской общине / Фото "Суспільне"

В другом селе горят фермерские хозяйства

В селе Барановка разрушения получили хозяйственные помещения фермерского хозяйства. Вражеский снаряд попал в сельхозпредприятие – горят склады с продукцией.

В Золочеве разрушены 15 домов

В этот же день около 6 утра россияне обстреляли из артиллерии поселок городского типа Золочев Богодуховского района. В результате обстрела повреждены пятнадцать жилых домов.

Есть погибшие и пострадавшие

В Покотиловке из-за обстрела российскими оккупантами погибли двое мужчин. Еще 7 мирных жителей получили ранения. Также россияне повредили около 30 жилых домов и школу.

Тем временем в Одноробовке в результате обстрела горит заправка сельхозпредприятия. 30-летний мужчина получил осколочное ранение. В больнице ему оказывают первую медицинскую помощь.

Последствия обстрела в Золочеве и Покотиловке: фото Харьковской областной прокуратуры

Ситуация в Харьковской области: коротко

Сейчас именно на восточном фронте Украины самая горячая ситуация. Оккупанты пытаются идти в наступление.

Россия проводит наступательные действия в направлениях Изюм – Славянск и Изюм – Барвенково. Туда враг перекидывает 300 единиц техники и около 1000 мобилизованных с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Сам Харьков и Харьковскую область продолжают обстреливать из артиллерии и авиации. Ситуация сложная как в областном центре, так и в прилегающих к границе районах.

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