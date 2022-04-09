Россияне обстреливают места эвакуации на Луганщине, – ОВА

Российские оккупанты продолжают совершать свои подлые захватнические действия. В Луганской области сообщили, что они уничтожают гражданскую инфраструктуру.

Это происходит из-за постоянных ракетных обстрелов и артиллерийских ударов. Бьют по путям сообщений, сообщает 24 канал.

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Бьют по станциям, жилым кварталам и местам эвакуации гражданского населения из районов ведения боевых действий. Детали по разрушениям и пострадавшим пока уточняются,

– говорят в ОВА.

Враг продолжает наступление в направлении населенных пунктов Попасная и Северодонецк. Но все попытки безуспешны.

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