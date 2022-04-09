Це відбувається через постійні ракетні обстріли та артилерійські удари. Б'ють по шляхах сполучень, повідомляє 24 канал.

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Б'ють по станціях, житлових кварталах та місцях евакуації цивільного населення з районів ведення бойових дій. Деталі щодо руйнувань та постраждалих наразі уточнюються,

– кажуть в ОВА.

Ворог також продовжує наступ у напрямку населених пунктів Попасна та Сєверодонецьк. Але всі спроби є безуспішними.

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