Каждый день, цинично нарушая законы и обычаи войны, россияне стреляют по мирным жителям украинских городов.
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Враг открыл огонь по мирным людям
Россияне стреляют по тем, кто, отбросив страх, все же пытается убежать в безопасное место.
Террористические войска России обстреливают мирных жителей, пытающихся эвакуироваться из Ирпеня,
– говорится в сообщении.
Россияне стреляют по мирному населению / Фото Dondas Frontliner
Россияне стреляют по мирным жителям в Ирпене: смотрите видео (18+)
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Напомним, накануне в городе Новопсков, что в Луганской области, рашисты открыли огонь по мирным людям, вышедшим на митинг против враждебной оккупации. В результате пострадали 3 человека, они в стабильном состоянии в больнице.
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