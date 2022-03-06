Каждый день, цинично нарушая законы и обычаи войны, россияне стреляют по мирным жителям украинских городов.

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Враг открыл огонь по мирным людям

Россияне стреляют по тем, кто, отбросив страх, все же пытается убежать в безопасное место.

Террористические войска России обстреливают мирных жителей, пытающихся эвакуироваться из Ирпеня,

– говорится в сообщении.



Россияне стреляют по мирному населению / Фото Dondas Frontliner

Россияне стреляют по мирным жителям в Ирпене: смотрите видео (18+)

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Напомним, накануне в городе Новопсков, что в Луганской области, рашисты открыли огонь по мирным людям, вышедшим на митинг против враждебной оккупации. В результате пострадали 3 человека , они в стабильном состоянии в больнице.