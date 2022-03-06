Щодня, цинічно порушуючи закони та звичаї війни, росіяни стріляють по мирних жителях українських міст.

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Ворог відкрив вогонь по мирних людях

Росіяни гатять по тих, хто, відкинувши страх, все ж намагається втекти в безпечне місце.

Терористичні війська Росії обстрілюють мирних жителів, які намагаються евакуюватися з Ірпеня,

– йдеться у повідомленні.



Росіяни гатять по мирному населенню / Фото Dondas Frontliner

Росіяни стріляють по мирних жителях в Ірпені: дивіться відео (18+)

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Нагадаємо, напередодні у місті Новопсков, що в Луганські області, рашисти відкрили вогонь по мирних людях, які вийшли на мітинг проти ворожої окупації. У результаті постраждали 3 людей, вони у стабільному стані в лікарні.

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