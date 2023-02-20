Россияне намеренно обстреливают оккупированные территории, чтобы обвинить ВСУ: главное от Генштаба
Источник:Генштаб ВСУ
Оккупанты обстреливают захваченные территории и обвиняют в этом Вооруженные силы Украины. Захватчики делают это намеренно, чтобы заручиться поддержкой местного населения.
Генеральный штаб ВСУ в возведении 20 февраля сообщил о случаях атак оккупантов захваченных территорий в Херсонской области.
Внимание У Сватового враг пытается двигаться группами, преимущество полностью на нашей стороне, – боец ВСУ
19 февраля из артиллерии российские оккупационные войска обстреляли город Голая Пристань Херсонской области, чтобы обвинить и дискредитировать Вооруженные Силы Украины,
– говорится в сообщении.
А для формирования негативного отношения к Силам обороны Украины, оккупанты также продолжают обстреливать гражданские объекты населенных пунктов Каховского и Голопристанского районов Херсонской области.
Ситуация на захваченных территориях
В Генштабе сообщают, что оккупанты продолжают принудительную российскую паспортизацию граждан Украины на временно занятых территориях Херсонской области.
Российская оккупационная так называемая власть в Скадовске и Каланчаке, угрожая конфискацией личного имущества, заставляет ускорить процесс получения российских паспортов и переоформления бизнеса движимого и недвижимого имущества по российскому законодательству,
– говорится в возведении.
Прибавляют, что в случае отсутствия российского паспорта пенсионерам угрожают оставить их без пенсионных выплат. В результате, у местных граждан возникло социальное напряжение и опасения по поводу потери собственного имущества и бизнеса.
Угроза ракетных обстрелов по всей территории Украины
В Генштабе подчеркнули, что угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов остается высокой по всей территории Украины.
Сегодня же, по данным ведомства, противник нанес 3 ракетных и 22 авиационных удара. Совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Авиация Сил обороны за сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и удара по зенитно-ракетному комплексу врага на огневой позиции.
Ситуация по всем направлениям фронта
По данным Генштаба, враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.
Прифронтовые поселки под обстрелами:
- За сутки вражеских обстрелов подверглись районы населенных пунктов Карповичи, Тимоновичи и Янжуловка Черниговской области; Бунякино, Атинское, Стукаловка, Искрисковщина, Запсилье, Покровка и Майское Сумской области.
- Под вражескими обстрелами также оказались 20 районов населенных пунктов в Харьковской области, среди них: Ветеринарное, Глубокое, Мороховец, Волчанск, Охримовка, Бударки, Бологовка, Каменка, Тополя и Западное.
На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил обстрелы населенных пунктов Двухлетнее, Песчаное, Крахмальное и Первомайское Харьковской области; Стельмаховка, Площадка, Невское, Краснопоповка, Диброва в Луганской области и Спорное Донецкой области.
На Бахмутском направлении обстрелы подверглись более 15 районам населенных пунктов, в частности, Раздолевка, Васюковка, Железнянское, Дубово-Василовка, Бахмут, Клещиевка, Ступочки, Дружба, Северное и Железное Донецкой области.
На Авдеевском и Шахтерском н В противниках совершил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов. В частности, это - Новобахмутовка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Веселое, Богоявленко, Новоукраинка, Пречистовка, Шахтерское и Нескучное Донецкой области. Также враг нанес авиационные удары в районе Александрополя, Авдеевки, Марьинки и Угледара.
На Запорожском направлении огневого поражения потерпели районы 23 населенных пунктов, включая Новополье Донецкой области; Ольговское, Белогорье, Малая Токмачка, Павловка, Новоивановка, Каменское, Запорожское, Высшетарасовка и Ильинка Запорожской области. Вражеские авиаудары зафиксированы вблизи Новополя Донецкой области и Малиновки и Малой Токмачки Запорожской области.
На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали Херсон, а также районы более 30-ти населенных пунктов. Среди них – Змиевка, Берислав, Веселое, Бургунка, Ивановка, Инженерное, Херсон, Белозерка, Днепровское, Берегово и Огромное Херсонской области.