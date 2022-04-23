Россияне обстреливают украинцев с оккупированных территорий и цинично врут о самообстреле

Оккупанты продолжают обстреливать украинские города с неба. Россияне не гнушаются распространять циничные фейки о том, что украинцы сами обстреливают свои города, чтобы якобы "дискредитировать Россию" - на самом деле, обстрелы ведутся боевиками с временно оккупированных территорий.

В Запорожской ОВА заявили, что оккупанты все чаще стали привлекать фейки, якобы Украина сама обстреливает свои города. Российские пропагандисты заявляют, что обстрелы, происходящие с подконтрольной России территории, якобы производятся ВСУ.

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Сообщается, что 23 апреля примерно в 15:30 обстреляли запорожский город Васильевка. Один из жилых домов пострадал от ракеты системы "Ураган". Обстрел происходил с территории, временно оккупированной россиянами.

К счастью, ракета не разорвалась, пострадавших нет, но дом потерпел разрушения. Данный обстрел был произведен со стороны города Бурчак, временно находящегося под оккупацией, а потому ВСУ никак не могли осуществить обстрел,

– отметили в ведомстве.

В ОВА предупредили, что пропагандистские СМИ России планируют в очередной раз разогнать фейк якобы об обстрелах со стороны ВСУ.

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