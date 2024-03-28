О новой российской ракете пока мало информации, но несмотря на это, защитникам неба удается сбивать скоростные цели. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал представитель Воздушных Сил ВСУ Илья Евлаш.
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Как ПВО сбивает "Циркон"
Уже есть подтвержденные случаи ударов ракетами "Циркон" по городам Украины. В свободном доступе крайне ограниченное количество информации об этой ракете. Враг держит ее в секретном режиме.
Сейчас специалисты научно-исследовательского экспертного центра проводят анализ, чтобы установить точный тип ракеты, какая боевая часть и тому подобное. Представитель Воздушных Сил ВСУ отметил, что необходимо изучить эту ракету, чтобы понимать ее характеристики.
Скорость ракеты бешеная. Однако во время удара цель становится баллистической и в этот момент ПВО может сбить ее,
– отметил Евлаш.
Он предположил, почему сейчас россияне начали активнее использовать баллистические ракеты.
Первая версия – проверить новое оружие и наши системы ПВО, насколько территория Украины прикрыта, где, как и что размещено. Также один из вариантов, у врага может быть недостаточно определенных ракет для выполнения тех или иных задач. Поэтому оккупанты используют ракеты другого типа.
Россияне атаковали Киев ракетами "Циркон"
- Утром 25 марта оккупационная армия нанесла удар по украинской столице двумя баллистическими ракетами. Россияне выпустили воздушные цели из аннексированного Крыма и буквально за считанные секунды ракеты долетели до Киева.
- Впоследствии в сети появились фото обломков сбитой ракеты. Вероятнее всего, враг использовал ракеты "Циркон", которые являются самыми новыми среди всех, что имеет на вооружении Россия.
- Скорость "Циркона" составляет более 5 махов. Один мах эквивалентен примерно 1,2 тысячи километров в час. Ракета может долететь до крупнейших городов Украины за считанные минуты.