Этому способствовали несколько факторов, которые для 24 Канала назвал председатель Совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко. Также он предположил, куда могут еще бить "Цирконами" россияне.

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Задача удара по Киеву

Россия разрабатывала ракеты "Циркон" с 2011 года, и в 2022 этот тип стал на вооружение российской армии. Ранее их использовали в ударах по Одессе и Николаеву.

Тимочко предположил, что в ударах по югу Украины враг испытал этот тип ракет, чтобы впоследствии ударить по столице.

Сейчас ставились не столько задачи нанести разрушения этой ракетой, а проверить, сможет ли она обойти системы противовоздушной обороны в Киеве,

– добавил председатель Совета резервистов Сухопутных войск.

Он убежден, что россияне пытаются использовать все, что имеют на вооружении. Хотя "Циркон" является достаточно дорогим, по себестоимости ничем не уступает ракете "Кинжал". По разным подсчетам аналитиков, стоимость ее составляет от 10 до 20 миллионов долларов. Сюда же добавляется стоимость пусковых установок и подготовка подразделений, проводящих обслуживание и пуски.

Почему именно сейчас

Применение подобного типа оружия свидетельствует о том, что ресурсы, которые враг вкладывал в ракеты "Кинжал", "Искандер", ракеты типов Х, не оправдались, ведь уровень их сбивания украинской ПВО является достаточно высоким – в пределах 70%.

Учитывая, что стоимость запуска одного "Кинжала" составляет несколько миллионов долларов, который часто является безрезультатным, россияне будут пытаться искать новые пути и механизмы ударов.

В следующих ударах будут пытаться комбинировать "Искандеры", "Калибры", "Цирконы",

– убежден Тимочко.

К тому же значительное количество кораблей российского флота, которые подвозили ракеты типа "Калибр", сейчас выведены из строя, поэтому россияне ищут альтернативу и им. Вероятно, "Цирконы" накоплены в достаточном количестве в Крыму.

Сейчас представляется, что россияне будут использовать "Цирконы" по городам, где потенциально может не быть ПВО Patriot, считает Тимочко.

Что известно об ударе "Цирконами" по Киеву