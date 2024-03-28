Цьому сприяли кілька факторів, які для 24 Каналу назвав голова Ради резервістів Сухопутних військ України Іван Тимочко. Також він припустив, куди можуть ще поцілити "Цирконами" росіяни.

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Завдання удару по Києву

Росія розробляла ракети "Циркон" з 2011 року, і у 2022 цей тип став на озброєння російської армії. Раніше їх використовували в ударах по Одесі та Миколаєву.

Тимочко припустив, що в ударах по півдню України ворог випробував цей тип ракет, аби згодом вдарити по столиці.

Наразі ставилися не стільки завдання завдати руйнувань цією ракетою, а перевірити, чи зможе вона обійти системи протиповітряної оборони в Києві,

– додав голова Ради резервістів Сухопутних військ.

Він переконаний, що росіяни намагаються використати все, що мають на озброєнні. Хоча "Циркон" є досить дорогим, по собівартості нічим не поступається ракеті "Кинджал". За різними підрахунками аналітиків, вартість її становить від 10 до 20 мільйонів доларів. Сюди ж додається вартість пускових установок і підготовка підрозділів, що проводять обслуговування та пуски.

Чому саме зараз

Застосування подібного типу зброї свідчить про те, що ресурси, які ворог вкладав в ракети "Кинджал", "Іскандер", ракети типів Х, не виправдалися, адже рівень їхнього збивання українською ППО є досить високим – в межах 70%.

Враховуючи, що вартість запуску одного "Кинджала" становить кілька мільйонів доларів, який часто є безрезультатним, росіяни намагатимуться шукати нові шляхи та механізми ударів.

В наступних ударах намагатимуться комбінувати "Іскандери", "Калібри", "Циркони",

– переконаний Тимочко.

До того ж значна кількість кораблів російського флоту, які підвозили ракети типу "Калібр", зараз виведені з ладу, тому росіяни шукають альтернативу і їм. Імовірно, "Циркони" накопичені в достатній кількості в Криму.

Наразі видається, що росіяни використовуватимуть "Циркони" по містах, де потенційно може не бути ППО Patriot, вважає Тимочко.

Що відомо про удар "Цирконами" по Києву