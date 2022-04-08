Россияне обстреляли 12 населенных пунктов из реактивных систем залпового огня
Источник:фейсбук Генштаба ВСУ
Начался 44 день героического сопротивления украинского народа против насильственного нашествия российских войск. Оккупанты беспощадно обстреляли 12 населенных пунктов в Луганской области с применением реактивных систем залпового огня.
Такую информацию сообщили в ежедневной утренней сводке Генерального штаба ВСУ за 8 апреля.
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Сообщается, что вражеская российская армия не перестает наносить авиационные удары и вести обстрелы гражданской инфраструктуры. Указывается, что орда применяет реактивные системы залпового огня.
Такая деятельность зафиксирована в районах населенных пунктов Кременная, Северодонецк, Новотошковское, Попасная, Новозвановка, Сухая Балка, Новоселовка Вторая, Степное, Троицкое, Новобахмутовка, Марьинка и Сладкое.
В частности, такие действия можно объяснить желанием врага взять под контроль населенные пункты Попасная, Рубежное и установления контроля над городом Мариуполь. Оккупанты продолжают ведение штурмовых действий на большинстве направлений.
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