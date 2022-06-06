Россияне обстреляли 22 города и села Донбасса: погибли не менее 8 жителей

Российские войска обстреляли 22 населенных пункта в Донецкой и Луганской областях. В результате обстрелов погибли по меньшей мере 8 мирных жителей.

Россияне убили 8 гражданских на Востоке

На Востоке неприятель не прекращает обстрелы мирного населения. О последствиях обстрелов сообщили в группировке Объединенных сил.

Обстрел позиций ВСУ возле Бахмута и наступление в Святогорск: карта боевых действий по состоянию на 6 июня

Враг продолжает убивать мирное население украинского Донбасса. Погибли по меньшей мере 8 гражданских лиц, еще четверо ранены,

– говорится в сообщении военных.

Обстрелов подверглись: Авдеевка, Краматорск, Нью-Йорк, Славянск, Хромово, Дружковка, Часов Яр (Донецкая область), Северодонецк, Боровское, Лисичанск, Привилегия, Новодружеск, Белогоровка, Золотое, Горное, Камышеваха, Тошковка, Вруб Сиротино, Николаевка, Метелкино (Луганская область).

В результате обстрелов российские войска разрушили и повредили 56 гражданских объектов , среди них:

40 жилых домов, здание больницы и два помещения скорой медицинской помощи (Авдеевка),

Дом техники и общественная приемная гражданско-военного сотрудничества (Лисичанск),

ангары и сельскохозяйственная техника предприятия "Илюс" (Хромово),

комбикормовый завод и трансформатор электросети (Славянск),

водопровод (Времен Яр),

гаражи, автомобили.

Не все местные согласны на эвакуацию

Пиротехники подразделений ГСЧС, которые входят в состав группировки Объединенных сил, обнаружили и обезвредили 10 взрывоопасных предметов в Покровском и Волновахском районах, городах Славянск и Лисичанск.

За минувшие сутки из районов ведения боевых действий спасатели эвакуировали 1491 человека.

Какая ситуация на фронте на восточных направлениях

В течение 5 июня Вооруженные Силы Украины отразили 7 атак врага на Донецком и Луганском направлениях.

На Донецком направлении подразделения российской армии обстреливают позиции украинских войск вдоль всей линии столкновения. Россияне нанесли ракетно-авиационные удары по Славянску, Лисичанску и Орехову.

Не прекращаются обстрелы в Луганской области. В частности, ситуация ухудшилась в Северодонецке – контрнаступление Вооруженных Сил остановлено. Защитники сосредоточились на удержании позиций в промзоне.

Трасса, соединяющая Северодонецк и Лисичанск с Донецкой областью, россиянами не контролируется, но они стабильно простреливают ее.

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