Россияне обстреляли артиллерией Апостолово в 40 километрах от Кривого Рога, есть погибшие, – мэр

Российские войска обстреляли Апостолово, что в 40 километрах от Кривого Рога. К сожалению, из-за этой атаки артиллерией погибли сразу несколько человек.

Об этом сообщил ночью 15 июня глава Апостоловской территориальной общины Андрей Оса. По его данным, россияне избивали по мирному городку из реактивных систем залпового огня "Ураган".

В Северодонецке ситуация крайне обострена: россияне уничтожают многоэтажки и "Азот" есть

Сколько человек погибли в результате обстрела

Обстрел начался в конце минувших суток. Впоследствии на место, куда попадали снаряды, прибыли экстренные службы. К настоящему моменту, там уже было 4 человека, погибших в результате действий российских войск.

Последствия удара частично были ликвидированы работниками ГСЧС, Нацполиции и взрывотехники. Однако работа по этому продолжится уже на следующий день.

Большая просьба ко всем жителям – будьте осторожны и осторожны в передвижении Места всех прилетов ракет пока неизвестны. Прошу не трогать никаких металлических предметов,

– написал Оса.

Он призвал при обнаружении неизвестных предметов и мест повреждений, звонить в экстренные службы или на горячую линию городского совета:

101;

102;

0 (67) 825 60 05.

Могли производить обстрел кассетными боеприпасами

11 июня российские войска произвели обстрел Днепропетровщины кассетными боеприпасами . До этого подобные случаи тоже фиксировались уже не один раз. Поскольку мэр Апостолового призвал осторожничать с металлическими предметами, вероятно, это повторилось.

Если действительно был использован такой тип вооружения, то к восходу солнца даже ходить по улицам опасно. Ведь где-то могли остаться крайне опасные части снарядов. Поэтому местным следует подождать, пока взрывотехники снова все не проверят.

Женевская конвенция запрещает использование кассетных снарядов. Это обусловлено тем, что такие боеприпасы даже годами могут разбросаться по атакованной территории. Они могут взорваться, когда кто-то поднимет элемент или даже от изменения температуры. В то же время, такие взрывные устройства могут быть незаметными. Например, когда застряли в земле под травой.

Детальнее – почему кассетные боеприпасы опасны: смотрите видео