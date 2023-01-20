Полицейские в Бериславском районе проводили стабилизационные мероприятия. В это время россияне начали артиллерийский обстрел. Об этом рассказал начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет.

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Под огонь попал автомобиль николаевских бойцов батальона "Тавр". Там был 29-летний полицейский Юрий Хижинский – он погиб.

Еще четверо его собратьев получили многочисленные осколочные травмы, при жизни одного из полицейских ныне борются врачи.

Что известно о погибшем

Юрий начал работать в рядах органов внутренних дел в 2014 году. С 2018 года он защищал страну в составе роты полиции особого назначения на Востоке.

Шайхет подчеркнул, что коллеги навсегда запомнят Юрия ответственным человеком, а также искренним, дружелюбным, улыбающимся и достойным правоохранителем.

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