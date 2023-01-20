Полицейские в Бериславском районе проводили стабилизационные мероприятия. В это время россияне начали артиллерийский обстрел. Об этом рассказал начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет.
Раньше Центр Херсона – под атакой россиян: обстреляли жилой квартал, вспыхнул пожар
Под огонь попал автомобиль николаевских бойцов батальона "Тавр". Там был 29-летний полицейский Юрий Хижинский – он погиб.
Еще четверо его собратьев получили многочисленные осколочные травмы, при жизни одного из полицейских ныне борются врачи.
Что известно о погибшем
Юрий начал работать в рядах органов внутренних дел в 2014 году. С 2018 года он защищал страну в составе роты полиции особого назначения на Востоке.
Шайхет подчеркнул, что коллеги навсегда запомнят Юрия ответственным человеком, а также искренним, дружелюбным, улыбающимся и достойным правоохранителем.
Последние новости из Херсона
- Россияне постоянно обстреливают освобожденный регион. К примеру, 19 января центр Херсона снова оказался под атакой российских оккупантов. Россияне целенаправленно ударили по жилому кварталу города по РСЗО.
- За сутки 15 января было зафиксировано около двух десятков прилетов по областному центру. Кроме того, захватчики перетащили минометы ближе к правому берегу.