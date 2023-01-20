Поліцейські у Бериславському районі проводили стабілізаційні заходи. У цей час росіяни почали артилерійський обстріл. Про це розповів начальник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет.
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Під вогонь потрапив автомобіль миколаївських бійців батальйону "ТАВР". Там був 29-річний поліцейський Юрій Хижинський – він загинув.
Ще четверо його побратимів отримали численні осколкові травми, за життя одного з поліцейських нині борються лікарі.
Що відомо про загиблого
Юрій почав працювати у лавах органів внутрішніх справ у 2014 році. З 2018 року він захищав країну у складі роти поліції особливого призначення на Сході.
Шайхет наголосив, що колеги назавжди запам'ятають Юрія відповідальною людиною, а також щирим, доброзичливим, усміхненим та гідним правоохоронцем.
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