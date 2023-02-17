Россияне ударили по жилому кварталу Бахмута: 5 погибших и много раненых

Бахмутское направление остается одним из самых трудных на фронте. Оккупанты 16 февраля снова обстреляли жилой квартал Бахмута. К сожалению, погибли гражданские.

Захватчики накрывают город огнем, поскольку свирепствуют, потому что более полугода не могут захватить его. Россияне бросают туда много живой силы, но украинские бойцы мужественно держат оборону.

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Готили из "Градов"

Россияне обстреляли Бахмут из ствольной артиллерии и реактивной системы залпового огня "Град". Снаряды еще раз прилетели в жилой квартал.

От атаки врага погибли трое мирных мужчин и две женщины. Им было от 32 до 66 лет. Кроме того, 9 человек получили осколочные ранения различной степени тяжести. Обстрелы повредили многие жилые дома.

Сколько человек осталось в Бахмуте

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала, что в Бахмуте остаются 6 тысяч гражданских. Она в очередной раз призвала людей не подвергать себя опасности и эвакуироваться.

Если вы адекватны, законопослушны и патриотические граждане, вы должны немедленно эвакуироваться,

– сказала Верещук.

Чиновница объяснила, что жители создают дополнительные проблемы и риски всем людям, пытающимся ей помогать. Речь идет о военных, правоохранителях и волонтерах.

Кроме того, люди могут мешать работать в Бахмуте нашим силам обороны, поскольку они должны постоянно учитывать безопасность жителей.