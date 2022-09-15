Ракету по Бахмуту запустил самолет. Под завалами жилого дома могут находиться от четырех до шести человек.
Важно На Бахмутском направлении оккупантов постигла неудача: карта боевых действий по состоянию на 15 сентября
Что происходит в Бахмуте
ГСЧС ликвидируют последствия атаки россии. На месте происшествия уже обнаружили тело одного погибшего. Кроме того, при разборе завалов произошел очередной обстрел города.
Ситуация в Донецкой области: что известно
- Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил о других ударах оккупантов. По его словам, в Торецке россияне попали в больницу. В результате атаки ранен один человек и повреждены три отделения.
- Оккупанты обстреливали Одрадовку и Майорск. Информация о пострадавших не поступала.
- Также были прилеты по Северску, в результате чего повреждены частные дома.
- В Покровском районе россияне ударили по тыловому Мирнограду и прифронтовым Авдеевской и Очеретинской общинах.
- В Мирнограде оккупанты попали в шахту. Один человек ранен. Стреляли кассетными боеприпасами из Смерчей.
- Кириленко рассказал, что в Авдеевке снова массированный артобстрел центра города. Кроме того, из "Ураганов" обстреляли Новобахмутовку – без пострадавших.