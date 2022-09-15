Ракету по Бахмуту запустив літак. Під завалами житлового будинку можуть перебувати від чотирьох до шести людей.

Важливо На Бахмутському напрямку окупантів спіткала невдача: карта бойових дій станом на 15 вересня

Що відбувається у Бахмуті

ДСНС ліквідовують наслідки атаки росії. На місці події вже знайшли тіло одного загиблого. Крім того, під час розбору завалів стався черговий обстріл міста.

Ситуація у Донецькій області: що відомо

Очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив про інші удари окупантів. За його словами, у Торецьку росіяни поцілили в лікарню. Внаслідок атаки поранено одну людину та пошкоджено три відділення.

Окупанти обстрілювали Одрадівку та Майорськ. Інформація про постраждалих не надходила.

Також були прильоти по Сіверську, внаслідок чого пошкоджено приватні будинки.

У Покровському районі росіяни вдарили по тиловому Мирнограду та прифронтових Авдіївській та Очеретинській громадах.

У Мирнограді окупанти влучили в шахту. Одна людина поранена. Стріляли касетними боєприпасами зі Смерчів.

Кириленко розповів, що в Авдіївці знову масований артобстріл центру міста. Крім того, з "Ураганів" обстріляли Новобахмутівку — без постраждалих.

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