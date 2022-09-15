Ракету по Бахмуту запустив літак. Під завалами житлового будинку можуть перебувати від чотирьох до шести людей.
Важливо На Бахмутському напрямку окупантів спіткала невдача: карта бойових дій станом на 15 вересня
Що відбувається у Бахмуті
ДСНС ліквідовують наслідки атаки росії. На місці події вже знайшли тіло одного загиблого. Крім того, під час розбору завалів стався черговий обстріл міста.
Ситуація у Донецькій області: що відомо
- Очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив про інші удари окупантів. За його словами, у Торецьку росіяни поцілили в лікарню. Внаслідок атаки поранено одну людину та пошкоджено три відділення.
- Окупанти обстрілювали Одрадівку та Майорськ. Інформація про постраждалих не надходила.
- Також були прильоти по Сіверську, внаслідок чого пошкоджено приватні будинки.
- У Покровському районі росіяни вдарили по тиловому Мирнограду та прифронтових Авдіївській та Очеретинській громадах.
- У Мирнограді окупанти влучили в шахту. Одна людина поранена. Стріляли касетними боєприпасами зі Смерчів.
- Кириленко розповів, що в Авдіївці знову масований артобстріл центру міста. Крім того, з "Ураганів" обстріляли Новобахмутівку — без постраждалих.