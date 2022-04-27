Россияне обстреляли Белогоровку в Луганской области во время эвакуации, а в Лисичанске атаковали школу

Российские оккупанты обстреляли Белогоровку в Луганской области именно в то время, когда из поселка эвакуировали людей. В Лисичанске они атаковали школу, где прятались дети.

Среди желающих эвакуироваться из Белогоровки было 8 детей. Об этом сообщил глава Луганской ОВА 27 апреля.

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Пока мы эвакуировали людей, среди которых было восемь детей из Белогоровки, россияне открыли огонь по этому поселку,

– говорится в сообщении.

К счастью, никто из людей не пострадал. В результате обстрелов повредился еще один частный дом.



Разрушенное здание / Фото Сергея Гайдая

Российские оккупанты обстреляли одну из школ Лисичанска. В подвале учебного заведения скрывалось 23 человека, среди них – и дети. К счастью, тоже без жертв.

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