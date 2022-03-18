Россияне обстреляли больницу в Лисичанске

Больницы становятся одними из объектов, пытающихся уничтожить российские оккупанты в Украине. Одну из таких обстреляли в Лисичанске.

По одной из больниц в Лисичанске российские оккупанты выпустили десять снарядов.

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"Больница и расположенные рядом жилые дома остались без окон. Информация о пострадавших уточняется. На объекте работают спасательные службы", – сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

Под обстрел попал и городок Кременная порча с Лисичанском. В результате обстрелов из тяжелого вооружения, разной степени разрушения подверглись около 20 домов в частном секторе. Поврежденные коммуникации – электроопоры, газоотвод.

Разрушение в Кременной после обстрелов / Фото Сергея Гайдая

Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

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