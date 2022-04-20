Россияне обстреляли больницу в Николаевской области, есть пострадавшие

Россияне нанесли удары по больнице в Баштанке Николаевской области. В результате атаки врага есть ранены.

Российские оккупанты нанесли удары по больнице в Баштанке Николаевской области, есть ранены, сообщает председатель областного совета Анна Замазеева.

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Уничтожены несколько отделений

Когда слов уже почти не осталось... Рашисты, как вам такой сюжет: "русские падлы, бомбили больницу в Баштанке. Уничтожено отделение диализа, приемное отделение, операционная без стеклопакетов... есть пострадавшие". (…) И, к сожалению, это действительность,

– написала Анна Замазеева.

По ее словам, к счастью, в Баштанке все обошлось без смертей и не пострадали дети.

Замазеева подчеркнула, что все обязательно восстановим. А вот россияне никогда "не отмоют свои плохие руки и гнилые души".

Напомним, что с начала войны в Николаеве погибли 86 человек. В результате атаки врага в списках погибших и раненых есть дети.

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