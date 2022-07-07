Спасатели выехали сразу по 4 адресам: в ГСЧС показали последствия удара по Харькову

Оккупанты 7 июля в очередной раз обстреляли жилой район Харькова. Есть погибшие и раненые. Чрезвычайники выезжали сразу по 4 адресам.

россияне нанесли удар около 17:34. Ударили по жилому кварталу и частному сектору в Немышлянском районе города.

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Горели квартиры и машины

В результате атаки вспыхнули частные жилые дома, гаражи с надстройкой, легковые и грузовые автомобили, а также домашние вещи в квартире 9-этажки.

Привлекли 72 спасателя и 12 единиц техники ГСЧС. Пожар был ликвидирован.

Последствия обстрела Харькова / Фото ГСЧС:

Что известно об обстреле Харькова

россияне 7 июля ударили по Харькову из РСЗО "Ураган" – осколочно-фугасными снарядами. Было не менее 6 обстрелов.

В ГСЧС утверждают, что по предварительным данным, три человека погибли и двое пострадали. Однако в полиции сообщали о 5 раненых.

При обстреле в Харькове не было объявлено о воздушной тревоге. Поэтому глава ОВА Олег Синегубов призвал жителей быть максимально осторожными и без необходимости не находиться на улицах города, ведь враг бьет коварно.

Заметим, что оккупанты стали активнее обстреливать Харьков. Ночью 6 июля русская армия запустила ракеты по Харьковскому национальному педагогическому университету имени Григория Сковороды. Погиб 40-летний сторож. За неделю от вражеских обстрелов погибли 30 жителей Харьковской области.

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