россияне ночью обстреляли Харьков и область: попали и инфраструктурные объекты

Ночью 20 августа оккупанты снова нанесли ракетные удары по Харькову и области. Есть разрушения инфраструктуры.

Около 1:00 в Слободской район Харькова прилетели 2 ракеты. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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В результате удара повреждено здание, но обошлось без пострадавших.

Обстрелы области

Также ночью россияне нанесли ракетные удары по инфраструктурным объектам Харьковского и Чугуевского районов. Масштабы разрушений еще уточняются.

За прошедшие сутки захватчики обстреливали населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского и Изюмского районов. Они повредили частные дома, хозяйственные постройки. В Харьковском районе – дачный кооператив.

Ранили 5 гражданских, их забрали в больницы.

В Харькове госпитализировали 35-летнего мужчину.

В Богодуховском районе ранили 62-летнюю женщину. В Харьковском – двое мужчин 59 и 66 лет.

В Харьковской области – ожесточенные бои

На линии соприкосновения идут ожесточенные бои. Оккупанты пытались прорвать нашу оборону в районе Борщевой, но под огнем наших защитников отступили с потерями.

В районе Изюма оккупанты пытались наступать возле Вернополья и Курульки, получили отпор и отошли.

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