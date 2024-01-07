В селе Нечволодовка Купянского района в результате обстрела погиб 50-летний мужчина. А в селе Сеньково Купянского района обломок ранил 17-летнего юношу.

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Что известно об атаке по Харьковщине 7 января

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в Нечволодовке Купянского района погиб мужчина. Раненой женщине помогли на месте.

Обстрел повредил частный дом, автомобиль, хозяйственные постройки. Он произошел около 14:20.

Синегубов назвал атаку очередным преступлением российских оккупантов против гражданского населения.

Последствия обстрела Харьковской области 7 января / Фото Харьковская областная полиция и Олег Синегубов

Детали от правоохранителей об обстреле Нечволодовки

В полиции Харьковской области подробно рассказали об обстрелах региона. Там указали, что 7 января россияне из разных видов вооружения обстреливают населенные пункты Купянского района, поселки Липецкой территориальной общины, Волчанск.

Полицейские добавили, что Нечволодовку обстреляли из реактивной системы залпового огня "Ураган", а кроме женщины был ранен еще и мужчина.

Последствия обстрела Харьковщины 7 января / Фото Национальная полиция

Какие населенные пункты Харьковской области обстреляли россияне 7 января и какие последствия:

В Волчанске повреждены двухэтажный дом, частные домовладения, в одном из домов возник пожар.

Населенные пункты Липецкой территориальной общины враг обстреливал из РСЗО с кассетными боеприпасами . Разрушены и повреждены частные дома, автомобили. На месте происшествия работают следственно-оперативные группы, криминалисты и взрывотехники.

. Разрушены и повреждены частные дома, автомобили. На месте происшествия работают следственно-оперативные группы, криминалисты и взрывотехники. Оккупанты из РСЗО обстреляли село Сеньково Купянского района. Осколочное ранение получил 17-летний парень.

Прокуроры возбудили дело

По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины.

В Харьковской областной прокуратуре заявили: прокуроры во взаимодействии со следователями полиции документируют военные преступления, совершенные россиянами.

Населённые пункты Харьковщины очень близки к России

Липецкая территориальная община и Волчанск – это фактически граница со страной-агрессором. А вот Нечволодовка и Сеньково расположены чуть дальше границы, вглубь Украины.

Где расположена Липецкая территориальная община, которую россияне обстреляли кассетными боеприпасами: показываем на карте

Могут ли харьковчане быть спокойными

Оккупанты давят на Купянском направлении Харьковской области. Может ли это угрожать непосредственно областному центру – читайте в нашем материале.