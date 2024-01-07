В селе Нечволодовка Купянского района в результате обстрела погиб 50-летний мужчина. А в селе Сеньково Купянского района обломок ранил 17-летнего юношу.
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Что известно об атаке по Харьковщине 7 января
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в Нечволодовке Купянского района погиб мужчина. Раненой женщине помогли на месте.
Обстрел повредил частный дом, автомобиль, хозяйственные постройки. Он произошел около 14:20.
Синегубов назвал атаку очередным преступлением российских оккупантов против гражданского населения.
Последствия обстрела Харьковской области 7 января / Фото Харьковская областная полиция и Олег Синегубов
Детали от правоохранителей об обстреле Нечволодовки
В полиции Харьковской области подробно рассказали об обстрелах региона. Там указали, что 7 января россияне из разных видов вооружения обстреливают населенные пункты Купянского района, поселки Липецкой территориальной общины, Волчанск.
Полицейские добавили, что Нечволодовку обстреляли из реактивной системы залпового огня "Ураган", а кроме женщины был ранен еще и мужчина.
Последствия обстрела Харьковщины 7 января / Фото Национальная полиция
Какие населенные пункты Харьковской области обстреляли россияне 7 января и какие последствия:
- В Волчанске повреждены двухэтажный дом, частные домовладения, в одном из домов возник пожар.
- Населенные пункты Липецкой территориальной общины враг обстреливал из РСЗО с кассетными боеприпасами. Разрушены и повреждены частные дома, автомобили. На месте происшествия работают следственно-оперативные группы, криминалисты и взрывотехники.
- Оккупанты из РСЗО обстреляли село Сеньково Купянского района. Осколочное ранение получил 17-летний парень.
Прокуроры возбудили дело
По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины.
В Харьковской областной прокуратуре заявили: прокуроры во взаимодействии со следователями полиции документируют военные преступления, совершенные россиянами.
Населённые пункты Харьковщины очень близки к России
Липецкая территориальная община и Волчанск – это фактически граница со страной-агрессором. А вот Нечволодовка и Сеньково расположены чуть дальше границы, вглубь Украины.
Где расположена Липецкая территориальная община, которую россияне обстреляли кассетными боеприпасами: показываем на карте
Могут ли харьковчане быть спокойными
Оккупанты давят на Купянском направлении Харьковской области. Может ли это угрожать непосредственно областному центру – читайте в нашем материале.