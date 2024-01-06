Военный эксперт Роман Свитан в разговоре с 24 Каналом подчеркнул, что речь может идти непосредственно о Купянске и Купянске-Узловом.

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Вероятная тактика оккупантов

Россияне не имеют запланированных успехов возле Авдеевки, а уничтожение Марьинки не дало им положительных информационных моментов и политических бонусов. Поэтому они будут пытаться еще где-то "прорваться" накануне выборов, которые в России должны пройти уже весной этого года. Но есть одно "но".

"Стратегических успехов у них не удастся добиться в этом году перед их псевдовыборами. Как один из вариантов – они будут пытаться вытеснить наши войска за реку Оскол на правый берег", – предположил Свитан.

По его словам, в конце января возможны определенные движения россиян в этом направлении и сейчас идет подготовка. Оккупанты ждут благоприятных погодных условий – морозов.

"После 19 января они будут пытаться по промерзшей почве с помощью техники, которая сейчас накоплена возле Валуек (город в России – 24 Канал) и перебрасывается на фронт как на Купянское направление, провести наступательную операцию. Ну а мы в свою очередь будем стараться в очередной раз нанести максимальное поражение вражеским войскам", – добавил военный эксперт.

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