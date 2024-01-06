Военный эксперт Роман Свитан в разговоре с 24 Каналом подчеркнул, что речь может идти непосредственно о Купянске и Купянске-Узловом.
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Вероятная тактика оккупантов
Россияне не имеют запланированных успехов возле Авдеевки, а уничтожение Марьинки не дало им положительных информационных моментов и политических бонусов. Поэтому они будут пытаться еще где-то "прорваться" накануне выборов, которые в России должны пройти уже весной этого года. Но есть одно "но".
"Стратегических успехов у них не удастся добиться в этом году перед их псевдовыборами. Как один из вариантов – они будут пытаться вытеснить наши войска за реку Оскол на правый берег", – предположил Свитан.
По его словам, в конце января возможны определенные движения россиян в этом направлении и сейчас идет подготовка. Оккупанты ждут благоприятных погодных условий – морозов.
"После 19 января они будут пытаться по промерзшей почве с помощью техники, которая сейчас накоплена возле Валуек (город в России – 24 Канал) и перебрасывается на фронт как на Купянское направление, провести наступательную операцию. Ну а мы в свою очередь будем стараться в очередной раз нанести максимальное поражение вражеским войскам", – добавил военный эксперт.
Ситуация возле Купянска: основные новости
- Украинские официальные лица отметили, что россияне планируют захватить Купянск и Боровую в течение зимы 2024 года. Но в то же время отмечается о нехватку сил, чтобы проводить широкомасштабные наступательные операции в других частях северной или северо-восточной Харьковской области.
- Россияне ударили по жилым домам в Купянске. В результате вражеских обстрелов пострадала 60-летняя женщина.
- Украинские защитники продолжают борьбу на Купянском направлении. По состоянию на 6 января было отражено 7 атак врага возле Синьковки.