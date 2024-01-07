У селі Нечволодівка Куп'янського району внаслідок обстрілу загинув 50-річний чоловік. А в селі Сенькове Куп'янського району уламок поранив 17-річного юнака.
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Що відомо про атаку по Харківщині 7 січня
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в Нечволодівці Куп'янського району загинув чоловік. Пораненій жінці допомогли на місці.
Обстріл пошкодив приватний будинок, автомобіль, господарчі споруди. Він стався близько 14:20.
Синєгубов назвав атаку черговим злочином російських окупантів проти цивільного населення.
Наслідки обстрілу Харківської області 7 січня / Фото Харківська обласна поліція та Олег Синєгубов
Деталі від правоохоронців про обстріл Нечволодівки
У поліції Харківської області детально розповіли про обстріли регіону. Там указали, що 7 січня росіяни з різних видів озброєння обстрілюють населені пункти Куп'янського району, селища Липецької територіальної громади, Вовчанськ.
Поліцейські додали, що Нечволодівку обстріляли з реактивної системи залпового вогню "Ураган", а окрім жінки було поранено ще й чоловіка.
Наслідки обстрілу Харківщини 7 січня / Фото Національна поліція
Які населені пункти Харківської області обстріляли росіяни 7 січня і які наслідки:
- У Вовчанську пошкоджені двоповерховий будинок, приватні домоволодіння, в одному з будинків зайнялася пожежа.
- Населені пункти Липецької територіальної громади ворог обстрілював із РСЗВ з касетними боєприпасами. Зруйновані та пошкоджені приватні будинки, автомобілі. На місці події працюють слідчо-оперативна групи, криміналісти та вибухотехніки.
- Окупанти з РСЗВ обстріляли село Сенькове Куп'янського району. Осколкове поранення дістав 17-річний хлопець.
Прокурори порушили справу
За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України.
У Харківській обласній прокуратурі заявили: прокурори у взаємодії зі слідчими поліції документують воєнні злочини, вчинені росіянами.
Населені пункти Харківщини дуже близько до Росії
Липецька територіальна громада та Вовчанськ – це фактично кордон із країною-агресором. А от Нечволодівка та Сенькове розташовані трохи далі від кордону, вглиб України.
Де розташована Липецька територіальна громада, яку росіяни обстріляли касетними боєприпасами: показуємо на карті
Чи можуть харків'яни бути спокійними
Окупанти сунуть на Куп'янському напрямку Харківської області. Чи може це загрожувати безпосередньо обласному центру – читайте в нашому матеріалі.