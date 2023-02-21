У людей не было шансов спрятаться: детали обстрела Херсона россиянами
Россияне 21 февраля в очередной раз коварно обстреляли Херсон. Всего известно о гибели по меньшей мере 5 человек в результате коварной атаки врага.
Скорее всего, враг выпустил по городу сразу два кассетных залпа из БМ-21 "Град". Об этом в эфире 24 Канала рассказал херсонский активист Владимир Молчанов.
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У людей не было шансов спрятаться
По словам собеседника, в целом оккупанты обстреляли сразу несколько районов Херсона. Среди них Николаевское шоссе, площадь Победы, район железнодорожных мостов и дальше на север – вблизи Новониколаевского шоссе.
Обстреляли жилые дома, там погибла женщина. Двое погибших на остановке. Это данные, которые сейчас известны. Есть также и раненые,
– рассказал Владимир Молчанов.
Он подчеркнул, что наряду с этой остановкой есть подземный переход. Его было бы достаточно людям, чтобы укрыться от обстрела, но будь у них на это время.
Россияне коварно обстреляли Херсон: смотрите видео
"Этого времени не было, чтобы эти 50 метров от остановки до перехода пробежать. Ведь между крайними запусками в залпе "Града" проходит чуть больше 10 секунд", – пояснил активист.
Кроме того, они и летят очень быстро. Так что звук запуска не слишком опережает прилет самого снаряда. Поэтому на то, чтобы куда-то спрятаться, есть буквально несколько секунд.
Обстрел россиянами Херсона
- Россияне 21 февраля из реактивных систем залпового огня "Град" обстреляли жилые дома и людные места Херсона. Это произошло сразу после выступления диктатора Владимира Путина.
- В городском совете сообщили, что в результате атаки врага погибли по меньшей мере 5 человек. Также еще 21 человек получил ранения разных степеней тяжести.
- Кроме того, враг снова нанес удары по Очакову соседней Николаевской области. В результате обстрела портовой инфраструктуры города получил ранения 1 человек.
- Российские войска продолжают коварно убивать гражданских жителей Херсона после того, как ВСУ 11 ноября 2022 года выбили их из города. Это особенно цинично, учитывая, что кремлевский диктатор якобы "присоединил" Херсон к России.