У людей не было шансов спрятаться: детали обстрела Херсона россиянами

Россияне 21 февраля в очередной раз коварно обстреляли Херсон. Всего известно о гибели по меньшей мере 5 человек в результате коварной атаки врага.

Скорее всего, враг выпустил по городу сразу два кассетных залпа из БМ-21 "Град". Об этом в эфире 24 Канала рассказал херсонский активист Владимир Молчанов.

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У людей не было шансов спрятаться

По словам собеседника, в целом оккупанты обстреляли сразу несколько районов Херсона. Среди них Николаевское шоссе, площадь Победы, район железнодорожных мостов и дальше на север – вблизи Новониколаевского шоссе.

Обстреляли жилые дома, там погибла женщина. Двое погибших на остановке. Это данные, которые сейчас известны. Есть также и раненые,

– рассказал Владимир Молчанов.

Он подчеркнул, что наряду с этой остановкой есть подземный переход. Его было бы достаточно людям, чтобы укрыться от обстрела, но будь у них на это время.

Россияне коварно обстреляли Херсон: смотрите видео

"Этого времени не было, чтобы эти 50 метров от остановки до перехода пробежать. Ведь между крайними запусками в залпе "Града" проходит чуть больше 10 секунд", – пояснил активист.

Кроме того, они и летят очень быстро. Так что звук запуска не слишком опережает прилет самого снаряда. Поэтому на то, чтобы куда-то спрятаться, есть буквально несколько секунд.

Обстрел россиянами Херсона