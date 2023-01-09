Россияне обстреляли Херсон: снаряд упал на перекрестке жилого квартала, есть жертва

Российские военные продолжают терроризировать жителей Херсона. Известно, что поздним вечером они обстреляли областной центр. К сожалению, не обошлось без жертв.

Оккупанты продолжают обстреливать Херсонскую область. В этот раз вражеский снаряд упал на перекрестке жилого квартала. В результате погиб один человек.

Читайте также Россияне намеренно обстреливают в Херсоне места массового скопления людей, – Хлань

Вспыхнул частный дом

Об этом сообщил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко. По его словам, оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон. Известно, что вражеский снаряд упал на перекрестке жилого квартала.

Тимошенко отметил, что в результате попадания снаряда вспыхнул пожар. Огонь охватил жилой дом. В результате атаки погиб один человек.

Чуть позже глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич выложил в своем телеграмме призыв. Он попросил всех, кто имеет такую возможность, прийти 10 января и сдать кровь для пострадавших в результате атаки. Необходимы доноры 2 положительной группы крови.

Куда обратиться в Херсонский областной центр службы крови. Забор проводят с 08:00 до 12:30.



Янушевич призвал людей сдавать кровь для раненых / Фото с телеграма Янушевича​

Заметим, что в ночь на 9 января оккупанты атаковали объект критической инфраструктуры в Херсоне. Тогда Янушевич заметил, что враг разрушил электроподстанцию, питавшую несколько больших котельных. К счастью, обошлось без пострадавших. Также не прекращалась подача тепла и света.

Люди продолжают эвакуироваться

Следует понимать, что русские военные ежедневно обстреливают Херсонщину. Поэтому из области и Херсона продолжают выезжать те, кто не мог это сделать во время оккупации.

Как отметил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, прежде спасаются те, кто воспитывает несовершеннолетних детей. Или те, кто просто не может оставаться в городе из-за постоянной угрозы жизни.

По его словам, в настоящее время в Херсоне остаются наиболее устойчивые. Те, кто помогают ВСУ, восстанавливают город. Речь в частности о коммунальщиках, службах ГСЧС.

По предварительной информации, с 11 ноября – дня деоккупации – город покинули около 15 тысяч человек. Они перебрались в более безопасные регионы нашего государства.