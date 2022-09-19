Россияне обстреляли Южноукраинскую АЭС: ракета упала в 300 метрах от реакторов

Россияне в 19 сентября обстреляли Южноукраинскую АЭС. Мощный взрыв произошел всего в 300 метрах от реакторов.

В 00:20 российская армия обстреляла промышленную зону станции. Ударная волна повредила здания АЭС, разбито более 100 окон.

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Последствия обстрела

После атаки отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, что входит в состав Южноукраинского энергокомплекса.

Также были отключены 3 высоковольтные линии электропередачи.

В настоящее время все 3 энергоблока АЭС работают в штатном режиме. Пострадавших среди персонала станции, к счастью, нет.

Опубликовали фото взрыва – была огромная вспышка. В Энергоатоме подчеркнули, что акты ядерного терроризма россиян угрожают всему миру. Это нужно немедленно остановить, пока не произошло катастрофы.