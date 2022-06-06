Россияне обстреляли Киев, чтобы сорвать доставки ВСУ западного вооружения, – разведка Британии
Источник:Ministry of Defence
Российская ракетная атака на Киев в воскресенье утром, вероятно, была попыткой сорвать поставки западной военной техники.
Россияне пытаются сорвать поставки оружия
Об этом говорится в разведывательном смотре минобороны Британии. В ведомстве подчеркнули, что таким образом Россия пытается помешать ВСУ получить вооружение и, конечно, усиление контратаки.
Ракетный обстрел Киева впервые с конца апреля: все, что известно
Утром 5 июня российские крылатые ракеты нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре, вероятно, пытаясь сорвать поставки западной военной техники украинским подразделениям на передовой.
– говорится в отчете.
Выводы разведки по ситуации на фронте
Относительно боев на Донбассе разведка Британии отмечает ожесточенные бои в Северодонецке и продвижение российских войск в Славянск с целью окружения украинских сил.
Кроме того, британцы заметили, что российские силы опрокинули несколько средств ПВО на остров Змеиный, в частности системы SA-15 и SA-22. Активность России на острове Змеиный способствует блокаде украинского побережья и препятствует восстановлению морской торговли, в частности, экспорта украинского зерна.
Кратко об обстрелах столицы 5 июня
Россияне выпустили крылатые ракеты по Киеву утром 5 июня. Одна из них попала в объект военной инфраструктуры , другая попала в гражданский объект.
Атаки прошли по Дарницкому и Днепровскому районам. В результате ударов пострадал один человек, его госпитализировали.
Впоследствии президент России Путин заявил, что будет наносить новые удары по территории Украины, если наши партнеры и дальше будут поставлять нам вооружение.
Манипуляция Кремля шитые белой нитью
В частности, Путин назвал "суетливостью" решение западных стран о поставках Украине дополнительных вооружений. Он-де считает, что поставка оружия станет причиной затягивания войны в Украине и отнюдь не он.
В ОП назвали подобные заявления привычной тактикой Кремля – "поднятием ставок". Таким образом, Россия пытается давить на Запад.
Слова об обстрелах, как и предложение разблокировать украинские порты и помочь избежать продовольственного кризиса в обмен на снятие санкций, является попыткой достижения цели по принуждению.Обратите внимание! Партнеры понимают лживую и трусливую тактику россиян и продолжают поддерживать вооруженные силы Украины и будут продолжать поставки оружия, пока это будет нужно.