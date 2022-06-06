Россияне обстреляли Киев, чтобы сорвать доставки ВСУ западного вооружения, – разведка Британии

Российская ракетная атака на Киев в воскресенье утром, вероятно, была попыткой сорвать поставки западной военной техники.

Россияне пытаются сорвать поставки оружия

Об этом говорится в разведывательном смотре минобороны Британии. В ведомстве подчеркнули, что таким образом Россия пытается помешать ВСУ получить вооружение и, конечно, усиление контратаки.

Ракетный обстрел Киева впервые с конца апреля: все, что известно

Утром 5 июня российские крылатые ракеты нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре, вероятно, пытаясь сорвать поставки западной военной техники украинским подразделениям на передовой.

– говорится в отчете.

Выводы разведки по ситуации на фронте

Относительно боев на Донбассе разведка Британии отмечает ожесточенные бои в Северодонецке и продвижение российских войск в Славянск с целью окружения украинских сил.

Кроме того, британцы заметили, что российские силы опрокинули несколько средств ПВО на остров Змеиный, в частности системы SA-15 и SA-22. Активность России на острове Змеиный способствует блокаде украинского побережья и препятствует восстановлению морской торговли, в частности, экспорта украинского зерна.

Кратко об обстрелах столицы 5 июня

Россияне выпустили крылатые ракеты по Киеву утром 5 июня. Одна из них попала в объект военной инфраструктуры , другая попала в гражданский объект.

Атаки прошли по Дарницкому и Днепровскому районам. В результате ударов пострадал один человек, его госпитализировали.

Впоследствии президент России Путин заявил, что будет наносить новые удары по территории Украины, если наши партнеры и дальше будут поставлять нам вооружение.

Манипуляция Кремля шитые белой нитью

В частности, Путин назвал "суетливостью" решение западных стран о поставках Украине дополнительных вооружений. Он-де считает, что поставка оружия станет причиной затягивания войны в Украине и отнюдь не он.

В ОП назвали подобные заявления привычной тактикой Кремля – "поднятием ставок". Таким образом, Россия пытается давить на Запад.

Слова об обстрелах, как и предложение разблокировать украинские порты и помочь избежать продовольственного кризиса в обмен на снятие санкций, является попыткой достижения цели по принуждению.

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Партнеры понимают лживую и трусливую тактику россиян и продолжают поддерживать вооруженные силы Украины и будут продолжать поставки оружия, пока это будет нужно.