Россияне обстреляли Кочубеевскую общину на Херсонище: есть жертва и раненые
3 мая 2022 , 23:19Читати новину українською
Российские оккупанты обстреляли Кочубеевскую общину на Херсонщине. В результате атаки врага погиб человек, еще несколько получили ранения.
Соответствующую информацию обнародовала Кочубеевская сельская территориальная община. Об этом сообщили ориентировочно в 22:35 3 мая.
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Оккупанты обстреляли Херсонщину: погиб человек
В результате вечернего обстрела территорий населенных пунктов общины имеем четырех раненых лиц и один человек, к сожалению, погиб,
– сообщили местные власти.
Добавили также, что власти выясняют информацию о степени ранений пострадавших людей.
"Берегите себя и своих родных! Не пренебрегайте возможностью эвакуироваться в безопасное место!" – призывали в сельской общине.
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