Трагическую информацию сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко. По его данным, по меньшей мере, один человек погиб.
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Какие последствия атаки по Лиману
Лиман, Донецкая область. Оккупанты нанесли удар с реактивной системы залпового огня "Град" по жилому сектору,
– заявил Тимошенко.
По его данным, есть раненые и погибшие люди. В частности, предварительно известно, что:
- 1 человек – погиб;
- еще 3 – ранены.
"Им (раненым – 24 канал) оказывается необходимая медицинская помощь", – заявил заместитель Андрея Ермака.
Атаки россиян в Донецкой области
- Российские оккупанты 26 ноября атаковали город Часов Яр в Донецкой области. К сожалению, предварительно известно, что двоих мирных жителей враги ранили, а один человек погиб.
- Нанесли вред россияне и в Национальном природном парке "Святые Горы" на Донетчине. Там погибли два сотрудника, некоторые – ранены. Нет информации о 10 людях.
- Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко 29 ноября заявил, что с начала полномасштабного вторжения в Донецкой области погибли не менее 1 223 местных жителя. Еще 2 638 – ранены.
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