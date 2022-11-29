Трагическую информацию сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко. По его данным, по меньшей мере, один человек погиб.

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Какие последствия атаки по Лиману

Лиман, Донецкая область. Оккупанты нанесли удар с реактивной системы залпового огня "Град" по жилому сектору,

– заявил Тимошенко.

По его данным, есть раненые и погибшие люди. В частности, предварительно известно, что:

1 человек – погиб;

еще 3 – ранены.

"Им (раненым – 24 канал) оказывается необходимая медицинская помощь", – заявил заместитель Андрея Ермака.

Атаки россиян в Донецкой области

Российские оккупанты 26 ноября атаковали город Часов Яр в Донецкой области. К сожалению, предварительно известно, что двоих мирных жителей враги ранили, а один человек погиб.

Нанесли вред россияне и в Национальном природном парке "Святые Горы" на Донетчине. Там погибли два сотрудника, некоторые – ранены. Нет информации о 10 людях.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко 29 ноября заявил, что с начала полномасштабного вторжения в Донецкой области погибли не менее 1 223 местных жителя. Еще 2 638 – ранены.

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