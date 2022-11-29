Трагічну інформацію повідомив заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко. За його даними, щонайменше одна людина загинула.

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Які наслідки атаки по Лиману

Лиман, Донецька область. Окупанти завдали удару з реактивної системи залпового вогню "Град" по житловому сектору,

– заявив Тимошенко.

За його даними, є поранені та загинули люди. Зокрема, попередньо відомо, що:

1 людина – загинула;

ще 3 – поранені.

"Їм (пораненим – 24 канал) надається необхідна медична допомога", – заявив заступник Андрія Єрмака.

Атаки росіян на Донеччині

Російські окупанти 26 листопада атакували місто Часів Яр, що у Донецькій області. На жаль, попередньо відомо, що двох мирних мешканців вороги поранили, а одна людина загинула.

Завдали шкоди росіяни і у Національному природному парку "Святі Гори", що на Донеччині. Там загинули два співробітники, деякі – поранені. Немає інформації про 10 людей.

Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що з початку повномасштабного вторгнення на Донеччині загинули щонайменше 1 223 місцевих жителів. А ще 2 638 – поранені.

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