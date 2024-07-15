Жестокий удар по Мирнограду: под завалами дома могут быть супруги, есть жертва и раненые
Источник:ГСЧС Украины
Донетчина каждый день содрогается от мощных взрывов, жилой фонд подвергается тотальным разрушениям. Обстрелы не дали покоя жителям Мирнограда.
Вчера посреди дня враг нанес удар по жилому сектору города Мирноград, попав в 5-этажку. К сожалению, в результате этого есть погибший и раненые.
Смотрите также Россия обстреляла Мирноград и Лиман: женщина погибла в своем доме, есть раненые и отравленные
Что известно об ударе по Мирнограду
По данным местной полиции, вчера россияне ударили по городу двумя управляемыми авиабомбами УМПБ Д-30СН. В результате обстрела разрушен подъезд пятиэтажного дома. На месте удара погибла 40-летняя женщина, еще семь жителей получили ранения.
Под завалами могут находиться еще 2 человека. Ищут супружескую пару: 67-летнюю женщину и 69-летнего мужчину. Для помощи раненым был привлечен экипаж полиции "Белый ангел",
– отметили правоохранители.
Последствия разрушений в Мирнограде по состоянию на утро: смотрите видео
По данным ГСЧС, из заблокированных квартир с помощью автолестницы спасатели эвакуировали 7 человек, ликвидировали пожары 3-х квартир общей площадью 100 квадратных метров, а также разобрали 45 тонн строительных конструкций.
Отмечается, что к поиску людей привлечены кинологические расчеты МЦБР ГСЧС Украины и Павлоградского поисково-спасательного кинологического отряда "Антарес". Сейчас аварийно-спасательная операция продолжается.
Последствия удара по Мирнограду / Фото ГСЧС Украины