Несмотря на безумную жару, россияне продолжают обстреливать Украину. 13 июля оккупанты убили семью на Херсонщине, а также нанесли пол двойной удар по Будам в Харьковской области.

Смотрите также Взрывы на Сумщине: над областью сбили крылатую ракету

Какие последствия обстрела Мирнограда и Лимана

К сожалению, есть погибшие и раненые. Вероятно, их количество увеличится, ведь некоторые могут быть под завалами.

В Мирнограде россияне попали ракетой по админзданию и многоэтажке – убили 1 человека, ранили 6. По предварительной информации, еще 2 человека находятся под завалами. В Лимане известно о 3 раненых, повреждены по меньшей мере 1 дом и кафе,

– написал Филашкин.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибших. Вечная память!

Последствия обстрела Мирнограда и Лимана 14 июля 2024 / Фото из телеграм-канала Вадима Филашкина

Глава ОВА подчеркнул, что для россиян каждый украинец – это мишень. Поэтому не стоит подвергать себя опасности, следует эвакуироваться из опасных регионов.

Важно! Ирина Верещук рассказала об ужасах оккупации, а также о том, как можно выехать с захваченных россиянами территорий. Это трудно, но такие пути есть. А из Волчанска на днях полицейские и военные вывезли трех детей, которых их родители не хотели вывозить и прятали.