Во время обстрела поселка Буды на Харьковщине были ранены двое детей – 14-летняя девочка и 9-летний мальчик. Россияне подло ударили ракетой, предположительно, "Искандером", по вокзалу, а когда на место приехали экстренные службы – нанесли повторный удар. Погибли полицейский и спасатель.

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Почему родные прятали детей от эвакуации в Волчанске

Трех детей прятали в Волчанске. Девочка 4,5 года, мальчики 14 и 15 лет. Прятали родители. Ну как родители. Трудно назвать родителями. С этим будем разбираться. Сегодня полицейские Волчанска совместно с воинами 57 отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко их нашли и вывезли,

– написал Тимошко.

По его словам, бойцы "высмотрели семью птичкой", то есть увидели с дрона. Владимир Тимошко поблагодарил полицейских и воинов 57 бригады, в частности командира.



"Как к этому относиться? Воины 57 бригады, полицейские рисковали ради детей, которых подвергали риску собственные родители!" – подчеркнул он.

Как выехать с оккупированных территорий

В Министерстве реинтеграции назвали несколько путей для выезда украинцев из оккупации. А корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко рассказала, как происходит эвакуация конкретно из района Волчанска.