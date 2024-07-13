Происшествие произошло 13 июля на реке Рать возле села Крехаев, что в Черниговском районе. По состоянию на 21:00 ребенка до сих пор не нашли.

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Течение унесло 2-летнего мальчика

В Службу спасения 101 от работников Национальной полиции поступило сообщение о том, что в реке Рать возле села Крехаев Остерской территориальной общины, вероятно, утонул 2-летний мальчик,

– говорится в сообщении спасателей.

Как рассказала пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Черниговской области Екатерина Яриловец, к поиску мальчика от ГСЧС привлекли семь спасателей, две единицы техники и две лодки. Ребенка ищут уже более 4 часов.

В этот же день на озере на одной из баз отдыха "Аква+" в Черновицкой области утонул 13-летний мальчик. Его тело из воды подняли водолазы. К сожалению, после этого мальчика не удалось реанимировать.

Погибший мальчик был из села Глубочок. Его тело передали на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить окончательную причину смерти. По данным Национальной полиции, обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.