Подія сталася 13 липня на річці Рать біля села Крехаїв, що у Чернігівському районі. Станом на 21:00 дитину досі не знайшли.

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Течія віднесла 2-річного хлопчика

До Служби порятунку 101 від працівників Національної поліції надійшло повідомлення про те, що у річці Рать біля села Крехаїв Остерської територіальної громади, ймовірно, потонув 2-річний хлопчик,

– йдеться у повідомленні рятувальників.

Як розповіла речниця ГУ ДСНС у Чернігівській області Катерина Яриловець, до пошуку хлопчика від ДСНС залучили сім рятувальників, дві одиниці техніки та два човни. Дитину шукають вже понад 4 години.

Цього ж дня на озері на одній з баз відпочинку "Аква+" у Чернівецькій області потонув 13-річний хлопчик. Його тіло з води підняли водолази. На жаль, після цього хлопчика не вдалося реанімувати.

Загиблий хлопчик був із села Глибочок. Його тіло передали на судово-медичну експертизу, аби встановити остаточну причину смерті. За даними Національної поліції, обставини події з'ясовують правоохоронці.