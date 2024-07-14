Під час обстрілу селища Буди на Харківщині було поранено двох дітей – 14-річну дівчинку та 9-річного хлопчика. Росіяни підло вдарили ракетою, імовірно, "Іскандером", по вокзалу, а коли на місце приїхали екстрені служби – завдали повторного удару. Загинули поліцейський і рятувальник.

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Чому рідні ховали дітей від евакуації у Вовчанську

Трьох дітей ховали у Вовчанську. Дівчинка 4,5 року, хлопчики 14 та 15 років. Ховали батьки. Ну як батьки. Важко назвати батьками. З цим будемо розбиратись. Сьогодні поліцейські Вовчанська спільно з воїнами 57 окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка їх знайшли і вивезли,

– написав Тимошко.

За його словами, бійці "видивились родину пташкою", тобто побачили з дрона. Володимир Тимошко подякував поліцейським і воїнам 57 бригади, зокрема командиру.



"Як до цього ставитись? Воїни 57 бригади, поліцейські ризикували заради дітей, яких на ризик наражали власні батьки!" – підкреслив він.

Як виїхати з окупованих територій

У Міністерстві реінтеграції назвали декілька шляхів для виїзду українців з окупації. А кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко розповіла, як відбувається евакуація конкретно з району Вовчанська.