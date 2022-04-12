Россияне обстреляли несколько сел в Херсонской и Днепропетровской областях, – Вилкул

Оккупационные войска России в течение суток 11 апреля обстреляли сразу несколько сел Херсонской и Днепропетровской областей. Они атаковали мирные населенные пункты "Градами".

Однако в Днепропетровской области сейчас войск врага нет. Об этом рассказал глава военно-гражданской администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

В тот же день Оккупанты мощно обстреляли Харьков и попали в многоэтажку: 8 погибших, 19 пострадавших

Уже известны названия большинства этих сел

По словам Вилкула сейчас линия фронта на Юге проходит в Херсонской области. Именно оттуда россияне стреляют градами.

Достреливают до границы Херсонской области и Криворожского района. Сегодня были обстрелы в районе сел Трудолюбовка, Кошевое, Марьянское, Нововоронцовка и некоторых других,

– сказал политик.

Пока неизвестно, есть ли пострадавшие в результате этих атак. Он добавил, что ситуация во всем Криворожском районе сейчас стабильная. Только там увеличился поток беженцев, которые едут на западную Украину.

Вечернее обращение Вилкула за 11 апреля: смотрите видео

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