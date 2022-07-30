Ракеты пролетели просто над крышей: подробности о ночном ударе россиян по Николаеву
россияне 30 июля обстреляли Николаев из РСЗО "Смерч". К сожалению, есть потери среди гражданских, поскольку огнем накрыло жилой район.
В результате обстрела много разрушений. По меньшей мере 4 многоквартирных дома повреждены. Об этом рассказала руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, сообщает 24 канал.
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Ракеты пролетели прямо над крышей многоэтажки,
– подчеркнула Гуменюк.
Что известно об обстреле Николаева
Мэр Николаева Александр Сенкевич отметил, что пострадали дома в двух районах города. Там выбиты окна, двери, разрушены балконы. Полный объем повреждений устанавливается специалистами администрации районов и департамента ЖКХ.
Однако Сенкевич добавил, что город обстреляли не из "Смерчей", а из "Торнадо-С". Глава Николаевской ОВА Виталий Ким уточнял, что в общей сложности оккупанты выпустили около 10 ракет по жилым кварталам города.
По предварительным данным, один человек погиб, шесть – ранены.
Последствия обстрела Николаева / Фото Александра Сенкевича:
Обстрелы Николаевщины
Кроме областного центра, россияне атаковали и населённые пункты в регионе. В частности, в Баштанской общине было несколько взрывов за городом. Предварительно – это сработало ПВО.
Захватчики обстреливали Березнеговатскую общину. Кроме того, под постоянным огнем остаются села на линии разграничения.
Спокойно было в Вознесенском и Первомайском районах.
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