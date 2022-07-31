Обстрелы разрушили инфраструктуру. Кроме того, повредили жилые дома. Журналист 24 канала побывал на месте "прилетов".

Читайте также Снаряд прилетел прямо в крышу дома: эксклюзивные фото и видео после обстрела Николаева

Ужасные последствия атаки

оккупанты накрывали Николаев огнем в течение часа. Насчитали более 10 "прилетов", еще 2 ракеты сбила система ПВО. Под удар еще раз попали не военные объекты, а гражданские. В этот раз россияне решили "демилитаризировать" гостиницу и спортивный комплекс. На фото и видео видно, что они разрушены.

Разрушение в Николаеве после обстрелов: видео Артура Зайонца, 24 канал

Были сильные пожары

оккупанты использовали ракеты С-300 и реактивные системы залпового огня "Смерч". После атаки возникло несколько пожаров. В частности, занялось двухэтажное здание, пристройка к жилому дому, 2 гаража и 2 хозяйственные постройки.



Разрушение в Николаеве / Фото Артура Зайонца, 24 канал



В зданиях выбило окна / Фото Артура Зайонца, 24 канал

К сожалению, не обошлось без жертв. Мэр города Александр Сенкевич сообщил, что погибли по меньшей мере 2 человека, еще несколько – пострадали. Впоследствии стало известно, что погибшие – владелец компании "Нибулон" Алексей Вадатурский и его жена Раиса.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что россияне попали именно в спальню, где находились бизнесмен и его супруга. Это свидетельствует о том, что огонь корректировали, то есть убийство было умышленным.

Детальнее – бизнесмен Вадатурский погиб во время обстрела орков в Николаеве: видео