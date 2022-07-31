Обстріли поруйнували інфраструктуру. Крім того, пошкодили житлові будинки. Журналіст 24 каналу побув на місці "прильотів".

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Жахливі наслідки атаки

Окупанти накривали Миколаїв вогнем протягом години. Нарахували понад 10 "прильотів", ще 2 ракети збила система ППО. Під удар вкотре потрапили не військові об'єкти, а цивільні. Цього разу росіяни вирішили "демілітаризувати" готель та спортивний комплекс. На фото й відео видно, що вони – зруйновані.

Руйнування в Миколаєві після обстрілів: відео Артура Зайонца, 24 канал

Були сильні пожежі

Окупанти використовували ракети С-300 та реактивні системи залпового вогню "Смерч". Після атаки виникло кілька пожеж. Зокрема, зайнялася двоповерхова будівля, прибудова до житлового будинку, 2 гаражі та 2 господарчі споруди.



Руйнування у Миколаєві / Фото Артура Зайонца, 24 канал



У будівлях повибивало вікна / Фото Артура Зайонца, 24 канал

На жаль, не обійшлось без жертв. Мер міста Олександр Сєнкевич повідомив, що загинули щонайменше 2 людей, ще кілька – постраждали. Згодом стало відомо, що загиблі – власник компанії "Нібулон" Олексій Вадатурський та його дружина Раїса.

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк зазначив, що, що росіяни влучили саме у спальню, де перебували бізнесмен та його дружина. Це свідчить, що вогонь корегували, тобто вбивство було навмисним.

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