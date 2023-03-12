Россияне с Кинбурнской косы обстреляли Очаков: почему ВСУ сложно отомстить

Российские захватчики продолжают терроризировать население на Юге Украины. В ночь на воскресенье, 12 марта, оккупанты обстреляли Очаков в Николаевской области.

Враг нанес удар по городу из реактивной системы залпового огня, которая была размещена на Кинбурнской косе. Как сообщил начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет, в результате обстрела были повреждены жилые дома.

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Также сгорело несколько автомобилей. В полиции Николаевской области уточнили, что объяснила представитель Сил обороны Юга.

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Преимущество россиян на Кинбурнской косе

По словам Гуменюк, у украинских военных нет доступа на Кинбурнскую косу по суше.

Россияне имеют в этом плане преимущество, ведь коса – полуостров. Она соединена с временно оккупированным левобережьем Херсонской области, откуда враг может подтягивать ресурсы и куда может бежать в случае опасности,

– отметила пресс-секретарь Сил обороны Юга.

Она добавила, что оккупанты время от времени перебазируют свои установки на Кинбурнскую косу и совершают обстрелы.

"Если в течение последних 3 – 4 суток они обстреливали акваторию Днепровско-Бугского лимана, пытаясь терроризировать морские транспортные пути, то 12 марта достигли Очакова", – отметила Гуменюк.

Последствия обстрела Очакова 12 марта / Фото Сергея Шайхета

ВСУ уничтожают позиции и технику врага

Руководитель пресс-центра Сил обороны Юга подчеркнула, что реактивной установке, из которой враг обстрелял Очаков, осталось существовать недолго. Ведь украинские защитники продолжают уничтожать силы россиян на Юге Украины.

"Накануне мы достаточно результативно отработали по Кинбурнской косе. Сейчас доразведываем эти результаты", – сообщила Гуменюк.

"Практика мести" россиян

Оккупанты подтянули только одну установку и коварно обстреляли Очаков, чтобы потом скрыться с места удара. Пресс-секретарь Сил обороны Юга отметила, что это своеобразная практика мести со стороны врага.

"Не имея результатов на фронте, захватчики обстреливают мирное население. Так же, как они это делали в Херсонской области. В частности, когда обстреляли стоянку возле супермаркета в областном центре", – отметила Гуменюк.

Почти параллельно россияне вели огонь по временно оккупированной территории Херсонской области.

"Например, в Олешках оккупанты также обстреляли территорию возле супермаркета. Там враг бьет из минометов для того, чтобы имитировать работу Сил обороны и дискредитировать ВСУ", – рассказала Гуменюк.

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