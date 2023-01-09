Взрывная волна дошла до Николаева: россияне мощным огнем накрыли Очаков – есть раненые

Российские военные 9 января мощно атаковали Очаковскую общину. Оккупанты били из разных типов вооружения, в результате чего много пострадавших и разрушений.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире телемарафона сообщил, что россияне атаковали Очаковскую общину с артиллерии и РСЗО. Кроме того, по Очакову оккупанты ударили двумя крылатыми ракетами.

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Известно о 10 раненых

Люди были очень обеспокоены, что взрывная волна дошла до Николаева по воде,

– сказал он.

Ким рассказал, что в результате атаки россиян пострадали много инфраструктуры и гражданские объекты. В частности, административные здания, больницы, частный сектор.

По состоянию на 16:52 Ким в соцсетях информировал о 8 раненых, из которых трое привезли на лечение в Николаев. Впоследствии он уточнил, что раненые продолжают поступать.

Начальник полиции Николаевщины Сергей Шайхет сообщал о 8 раненых и повреждении около 50 объектов. К счастью, удалось избежать жертв.

Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева сообщила, что по состоянию на 17:39 известно о 10 раненых, среди которых ребенок 2 лет.

Россия атаковала морскую инфраструктуру Очакова

В ОК "Юг" рассказали, что россияне обстреляли портовую и городскую инфраструктуру Очакова. В результате обстрела вражескими реактивными системами залпового огня, вызвано разрушение нескольких админзданий, повреждены жилые дома и городская больница.

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко подтвердил, что Россия нанесла ракетный удар по Очакову По его информации, повреждены более 100 домов. Тимошенко также опубликовал фотографии с последствиями атаки врага.

Последствия обстрела Очакова / Фото с телеграммы Кирилла Тимошенко