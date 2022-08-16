россияне совершили безумные обстрелы населенных пунктов, которые расположены вблизи линии фронта. От очередного удара оккупантов пострадал город Орехов на Запорожье.

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Последствия обстрела Орехова

Как сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, российские оккупанты стреляли по населенному пункту Орехов из реактивных систем залпового огня в течение нескольких часов. К сожалению, россияне убили одну мирную местную жительницу.

Также известно, что как минимум 6 человек получили ранения. Трое из них – сотрудники компании, которая работала над восстановлением электросети.

Из-за масштабных обстрелов разрушениям подверглись объекты гражданской инфраструктуры и десятки частных домов. Также детонация вражеских снарядов спровоцировала пожары, с которыми спасатели уже справились.

Обстрел Орехова: фото

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российские оккупанты снова направили свои снаряды на Харьков и Николаев. Местные жители сообщают о взрывах в городах.

На территории оккупированного Донбасса в больницах массово умирают россияне. У медиков нет препаратов и средств для спасения их жизни.

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