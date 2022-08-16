росіяни шалені обстріли населених пунктів, які розташовані поблизу лінії фронту. Від чергового удару окупантів постраждало місто Оріхів, що на Запоріжжі.

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Наслідки обстрілу Оріхова

Як повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух, російські окупанти стріляли по населеному пункту Оріхів з реактивних систем залпового вогню впродовж кількох годин. На жаль, росіяни вбили одну мирну місцеву жительку.

Також відомо, що як мінімум 6 людей отримали поранення. Троє з них – працівники компанії, яка працювала над відновленням електромережі.

Через масштабний обстріл руйнувань зазнали об'єкти цивільної інфраструктури та десятки приватних будинків. Також детонація ворожих снарядів спровокувала пожежі, з якими наші рятувальники вже впоралися.

Обстріл Оріхова: фото

Війна росії з Україною: останні події

російські окупанти знову скерували свої снаряди на Харків та Миколаїв. Місцеві мешканці повідомляють про вибухи у містах.

На території окупованого Донбасу в лікарнях масово помирають росіяни. У медиків немає препаратів та засобів для того, щоб рятувати їхні життя.

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