Россияне обстреляли остановку общественного транспорта в Херсоне: есть погибшие и пострадавшие
- Российские войска обстреляли остановку общественного транспорта в Херсоне, в результате чего погибла женщина и ранены еще две женщины.
- Во время повторного обстрела пострадал 24-летний фельдшер, а движение троллейбусов №9 временно приостановлено из-за повреждения контактной сети.
Российские войска обстреляли остановку общественного транспорта в Корабельном районе Херсона. В результате атаки погибла женщина, еще двое получили ранения.
Об этом сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
Что известно о циничном ударе окупантов по Херсону?
Около 11:00 российские войска нанесли удар по остановке общественного транспорта в Корабельном районе Херсона.
В результате обстрела погибла женщина. Ее личность устанавливают. Также пострадали две женщины 41 и 48 лет. Их госпитализировали с осколковыми ранениями, контузиями, взрывчатыми травмами и закрытыми черепно-мозговыми повреждениями.
По данным медиков, состояние потерпевших оценивается как средней тяжести. На месте работают экстренные службы, детали трагедии устанавливают.
Враг не остановился и нанес повторный удар. В ходе повторного обстрела Корабельного района Херсона пострадал 24-летний фельдшер экстренной медицинской помощи. Он оказывал помощь людям и попал под удар. У медика – взрывная травма, контузия и обломочные ранения руки.
Из-за вражеских обстрелов Корабельного района повреждена контактная сеть, поэтому движение троллейбусов №9 временно остановлено.
Напомним, что накануне, 3 апреля, российские войска сбросили взрывчатку с БПЛА на маршрутку в Херсоне, в результате чего пострадали семь человек, среди которых 19-летняя девушка и 51-летний водитель в тяжелом состоянии.
Российский террор на украинские города: какие регионы попали под удар?
Россия нанесла удар по Никополю 4 апреля. Под ужасающий обстрел попал местный рынок. Известно, что погибли 5 человек, еще 19 получили травмы разной степени – среди раненых 14-летняя девочка в тяжелом состоянии.
Кроме гражданской инфраструктуры, оккупанты продолжают наносить удар по предприятиям Украины. На этот раз в Полтавской области. Вражеские беспилотники атаковали промышленно производственные предприятия в Полтавском районе. По предварительной информации, зафиксированы прямые попадания.
Также под обстрел вражескими дронами попал Николаев. В результате атаки "Шахедов" возник пожар в гаражном помещении. Ее оперативно потушили спасатели, однако огонь уничтожил автомобиль.